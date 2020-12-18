Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба не просил у организации помощи в поиске лиц, распространивших его интимное видео в начале ноября.

"Дзюба не обращался в РФС за помощью в поиске злоумышленников. Может быть, он обратился в клуб или правоохранительные органы", - заявил Дюков.

Напомним, что в интернет слили ролик, на котором 32-летний футболист занимается мастурбацией. Вследствие появления такого компромата форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а также лишили капитанской повязки в "Зените".

СМИ писали, что у Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, но он отказался выполнять требования шантажистов.

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