Дзюба не перейдёт в "Краснодар"

Переход форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в "Краснодар" сорвался, сообщают российские СМИ.

Ранее клубы договорились об аренде 29-летнего футболиста, однако "быки" в виду вылета из Лиги Европы решили отказаться от сделки.

Напомним, что при Манчини Дзюба потерял место в стартовом составе "Зенита" - в этом сезоне он провёл 9 матчей, отыграв полностью лишь два из них.

Не пропустите: ЦСКА хочет арендовать Смолова. | http://soccernews.ru