Дзюба не подошел к болельщикам после матча с Сан-Марино

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Дзюба не подошел к болельщикам после матча с Сан-Марино

Сборная России обыграла Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 со счетом 5:0.

По ходу матча российские болельщики выкрикивали в адрес форварда Артема Дзюбы оскорбления.

По окончании встречи 31-летний игрок не подошел к фанатам, а сразу отправился в раздевалку.

Отметим, что во втором тайме болельщики также скандировали "Дзюба - лучший!".

А еще: Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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