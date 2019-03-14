Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Вильярреалом"

"Вильярреал" и "Зенит" назвали стартовые составы на сегодняшний матч.

"Вильярреал": Андрес, Гаспар, Альваро, Хауме, Иборра, Мори, Касерес, Форнальс, Морено, Бакка.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дриусси.

Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Напомним, что первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Читайте также: "Барселона" может провести матч с российским топ-клубом. | http://soccernews.ru