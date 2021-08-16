Дзюба не попал в заявку сборной России на матчи отбора к чемпионату мира
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил список игроков национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
В команду не попали сразу несколько футболистов, которые играли на Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова, среди них также оказался нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
Кто не попал в заявку сборной России Валерия Карпина:
Вратари: Антон Шунин ("Динамо") и Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Андрей Семенов ("Ахмат"), Юрий Жирков (свободный агент, ранее — "Зенит") и Роман Евгеньев ("Динамо");
Полузащитник: Магомед Оздоев ("Зенит");
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит") и Александр Соболев ("Спартак").
В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная России 1 сентября сыграет в Москве против команды Хорватии, 4 сентября в Никосии встретится с Кипром, а 7 сентября в Москве проведет матч с Мальтой.
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