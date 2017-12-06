Дзюба не попал в заявку "Зенита" не матч с "Реалом Сосьедад"

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Дзюба не попал в заявку "Зенита" не матч с "Реалом Сосьедад"

"Зенит" отправился в испанский Сан-Себастьян, чтобы провести матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедад", сообщает официальный твиттер клуба.

Стоит отметить, что на матч не полетел нападающий петербургского клуба Артем Дзюба.

Полностью заявка "Зенита" выглядит так:

вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков

защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов

полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони

нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александ Кокорин

Матч "Реал Сосьедад" - "Зенит" состоится 7 декабря и начнется в 23:05 мск.

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