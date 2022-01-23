Дзюба не пришел на встречу с Карпиным

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Дзюба не пришел на встречу с Карпиным

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с игроками петербургского "Зенита", но на встречу не пришел нападающий Артем Дзюба, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, встреча состоялась в холле отеля в ОАЭ, где "Зенит" проводит учебно-тренировочный сбор. Карпин провел беседу с защитником Данилом Круговым, полузащитниками Андреем Мостовым, Алексеем Суторминым, Александром Ерохиным и Далером Кузяевым.

Напомним, что в октябре 2021 года Карпин вызвал Дзюбу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но форвард отказался приехать в команду, сославшись на плохую физическую форму.

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