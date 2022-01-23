Дзюба не пришел на встречу с Карпиным
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с игроками петербургского "Зенита", но на встречу не пришел нападающий Артем Дзюба, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, встреча состоялась в холле отеля в ОАЭ, где "Зенит" проводит учебно-тренировочный сбор. Карпин провел беседу с защитником Данилом Круговым, полузащитниками Андреем Мостовым, Алексеем Суторминым, Александром Ерохиным и Далером Кузяевым.
Напомним, что в октябре 2021 года Карпин вызвал Дзюбу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но форвард отказался приехать в команду, сославшись на плохую физическую форму.
Не пропустите: Семак высказался о непопадании Дзюбы в состав "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" накажет Дембеле за пропуск тренировки из-за расстройства желудка
-
Португалия разнесла Нидерланды в матче Евро-2022 по футзалу
-
"Монако" Головина проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Краснодар" одержал первую победу под руководством Фарке
-
Деспотович может перейти в ЦСКА
-
"Реал" теряет Бензема
-
"Реал" едва не проиграл "Эльче" в матче Ла Лиги
-
Шевченко согласился возглавить сборную Польши
-
Дзюба не пришел на встречу с Карпиным
-
Боярский отреагировал на подписание контракта Азмуна с "Байером"
-
Хендрикс может вернуться в Нидерланды
-
"РБ Лейпциг" Тедеско выиграл третий матч подряд в Бундеслиге
-
Названа причина отказа Роналду от перехода в "Манчестер Сити"
-
"Наполи" разгромил "Салернитану" в матче с двумя пенальти
-
"Арсенал" не смог победить "Бернли"
-
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Кристал Пэлас"
-
Джеррард оскорбил фанатов "Эвертона"
-
"Аякс" победил ПСВ в матче лидеров Эредивизии
-
Украина уничтожила Сербию в матче Евро-2022 по футзалу
-
Червиченко отреагировал на конфликт Азмуна с "Зенитом"