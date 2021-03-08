Дзюба не реализовал свой десятый пенальти в карьере

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Дзюба не реализовал свой десятый пенальти в карьереНападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба мог сегодня выйти на 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионатов России, но не смог реализовать пенальти на 90+9 минуте матча с "Рубином" (1:2).

Неудачный удар с одиннадцатиметровой отметки стал для форварда уже 10-м за его футбольную карьеру. Четыре раза Дзюба не забивал во время выступлений за "Зенит", дважды играя за "Ростов", по разу командам, с которыми встречались "Томь", "Спартак", "Арсенал" и сборная России.

За свою карьеру в РПЛ нападающий 27 раз подходил к точке и 20 раз был точен.

Дзюба в сезоне 2020/2021 Чемпионата России выходил на поле в 19 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Читать также: "Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте | http://soccernews.ru
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