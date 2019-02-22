Дзюба не стал общаться с журналистами после матча с "Фенербахче"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не захотел общаться с прессой после игры с "Фенербахче" (3:1).

"Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить" - единственные слова футболиста адресованные журналистам.

Дзюба провел на поле 88 минут, после чего был заменен на Леона Мусаева.

В этом сезоне на счету Дзюбы 10 забитых мячей и 3 результативные передачи в 25 играх.

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