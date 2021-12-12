Дзюба не сыграет с "Динамо"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Российский форвард "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых на матч 18-го тура РПЛ с московским "Динамо".

Как сообщает "Чемпионат", 33-летний нападающий пропускает матч по причине травмы колена.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба сыграл в 17 матча "Зенита", в которых сумел отметиться 10 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

Матч между "Динамо" и "Зенитом" начнется уже в 14:00 по московскому времени.

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