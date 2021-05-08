Дзюба не сыграет с "Уфой"

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Как сообщает Rusfootball, нападающий "Зенита" Артем Дзюба не полетел в Башкортостан вместе с командой на матч против "Уфы".

В прошлом туре "Зенит" стал чемпионом России в третий раз подряд.

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