Дзюба не забил 50% процентов пенальти в двух последних сезонах

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в игре Лиги Чемпионов против "Мальме" (1:1).

Как сообщает Transfermarkt, 33-летний игрок за последние два сезона забил четыре пенальти из восьми.

В текущем сезоне Дзюба дважды пробивал 11-метровый и забил один из них.

Читайте также: Дзюба продлил свою безголевую серию в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru