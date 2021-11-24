Дзюба не забил 50% процентов пенальти в двух последних сезонах
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Форвард "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в игре Лиги Чемпионов против "Мальме" (1:1).
Как сообщает Transfermarkt, 33-летний игрок за последние два сезона забил четыре пенальти из восьми.
В текущем сезоне Дзюба дважды пробивал 11-метровый и забил один из них.
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