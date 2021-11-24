Дзюба не забил 50% процентов пенальти в двух последних сезонах

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Дзюба не забил 50% процентов пенальти в двух последних сезонах Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти в игре Лиги Чемпионов против "Мальме" (1:1).

Как сообщает Transfermarkt, 33-летний игрок за последние два сезона забил четыре пенальти из восьми.

В текущем сезоне Дзюба дважды пробивал 11-метровый и забил один из них.

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