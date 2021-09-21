Дзюба не завершил карьеру в сборной

Теги россияартём дзюба

Дзюба не завершил карьеру в сборнойФото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба дал пояснение, почему отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

– Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

– Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас.

Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол, – сказал Дзюба.

Также не пропустите: Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России. | http://soccernews.ru
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