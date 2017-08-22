Дзюба: "Новости по моему трансферу обязательно будут"

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал информацию о своем возможном уходе из команды.

"Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве... Огромное спасибо всем, кто переживает за меня и кому я небезразличен", - цитирует 29-летнего нападающего "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Радимов высказался о ситуации с Дзюбой. | soccernews.ru