Дзюба: "Новости по моему трансферу обязательно будут"

Теги артём дзюбазенит санкт-петербург

Дзюба: "Новости по моему трансферу обязательно будут"Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал информацию о своем возможном уходе из команды.

"Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве... Огромное спасибо всем, кто переживает за меня и кому я небезразличен", - цитирует 29-летнего нападающего "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Радимов высказался о ситуации с Дзюбой. | soccernews.ru

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