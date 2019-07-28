Дзюба: "Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победного матча с "Оренбургом" (2:0) в рамках 3-го тура РПЛ заявил, что ему сложно играть на искусственных полях. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
В этой встрече Дзюба забил гол и сделал 1 ассист.
"Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие", - сказал игрок.
Ранее сообщалось, что футболист в этом матче получил травму.
3 августа "Зенит" сыграет с "Краснодаром". Начало - 21:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
|Тамбов
|3
|3
|14
|Ахмат
|2
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0