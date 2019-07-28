Дзюба: "Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие"

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Дзюба: "Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победного матча с "Оренбургом" (2:0) в рамках 3-го тура РПЛ заявил, что ему сложно играть на искусственных полях. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

В этой встрече Дзюба забил гол и сделал 1 ассист.

"Тяжелое поле, очень твердое. Спину схватило и заднюю поверхность бедра немножко. Тяжело с моими габаритами играть на искусственном поле. Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие", - сказал игрок.

Ранее сообщалось, что футболист в этом матче получил травму.

3 августа "Зенит" сыграет с "Краснодаром". Начало - 21:30 (мск).

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