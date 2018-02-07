Дзюба: "Нужно передать привет Черчесову на футбольном поле"

Форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба, права на которого принадлежат питерскому "Зениту", высказался о своем возможном вызове в сборную России.

"Передать привет Черчесову? Мне нужно передавать привет на футбольном поле - забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать", - цитирует 29-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Дзюба рассказал о первых днях, проведенных в "Арсенале". | soccernews.ru