Дзюба - о карьере в Европе: "А Беларусь считается?"

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что у него уже нет желания уходить в европейский клуб.

"Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас - чего уже гадать. Подождите, а Беларусь считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38. На самом деле – уже нет. У меня ещё год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному согласию решаться", - сказал Дзюба.

В минувшем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

В августе Дзюбе исполнится 33 года. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2022 года.

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