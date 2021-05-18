Дзюба - о карьере в Европе: "А Беларусь считается?"
Фото твиттер "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что у него уже нет желания уходить в европейский клуб.
"Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас - чего уже гадать. Подождите, а Беларусь считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38. На самом деле – уже нет. У меня ещё год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному согласию решаться", - сказал Дзюба.
В минувшем сезоне форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
В августе Дзюбе исполнится 33 года. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Дзюба вспомнил историю с пропавшими деньгами Владимира Быстрова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
-
"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
-
1
Бензема может вернуться в сборную Франции
-
Дзюба - о карьере в Европе: "А Беларусь считается?"
-
1
"Спартак" красиво попрощался с Тедеско
-
Бородюк обвинил Игоря Денисова во лжи
-
Гвардиола рассказал о настрое игроков "Манчестер Сити"
-
1
"Реал" признан самым дорогим футбольным брендом мира
-
1
Главные новости дня: 17 мая
-
Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде
-
"Фейеноорд" договорился со "Спартаком" об аренде Тила
-
"Суонси" на выезде обыграл "Барнсли" в плей-офф Чемпионшипа
-
1
"Борнмут" добыл важную победу над "Брентфордом" в плей-офф Чемпионшипа
-
Битва за ЛЧ продолжается, очередное римское дерби и феерия Малиновского: все результаты 37-го тура Серии А
-
В Белоруси был объявлен в розыск нигерийский футболист
-
Дракслер продлил контракт с "ПСЖ"
-
"Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной"
-
"Шахтер" может купить лидера "Сассуоло"
-
"Тоттенхэм" установил цену за Харри Кейна
-
Юрген Клопп поделился ожиданиями от концовки сезона