Дзюба о матче с "Бенфикой": "Одно слово есть. Обосрались"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу разгромного поражения команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (0:3).
"Одно слово есть. Обосрались", - сказал Дзюба.
Из-за поражения "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. "Бенфика" с таким же количеством очков расположилась на 3 месте и продолжит в Лиге Европы.
А еще: "Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15