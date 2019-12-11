Дзюба о матче с "Бенфикой": "Одно слово есть. Обосрались"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу разгромного поражения команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (0:3).

"Одно слово есть. Обосрались", - сказал Дзюба.

Из-за поражения "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. "Бенфика" с таким же количеством очков расположилась на 3 месте и продолжит в Лиге Европы.

А еще: "Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru