Дзюба о матче с "Бенфикой": "Одно слово есть. Обосрались"

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Дзюба о матче с "Бенфикой": "Одно слово есть. Обосрались"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался по поводу разгромного поражения команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (0:3).

"Одно слово есть. Обосрались", - сказал Дзюба.

Из-за поражения "Зенит" с 7 баллами занял 4 место в группе G и лишился шансов на еврокубковую весну. "Бенфика" с таким же количеством очков расположилась на 3 месте и продолжит в Лиге Европы. 

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