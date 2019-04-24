Дзюба - о матче с "Динамо": "Нам пока тяжело вскрывать такую оборону"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в перерыве после первого тайма матча с "Динамо" рассказал о том, как, по его мнению, проходит встреча (0:0).

"Как увидели состав "Динамо" с пятью защитниками, стало всё понятно. И у них ещё три разрушителя, фактически в восемь человек защищаются. Очень трудно вскрыть такую оборону. Во всех матчах они играют на атаку, а к нам приезжают и ввосьмером защищаются, плюс двое вроде как впереди. Я так понимаю, они уповают на контратаки и стандарты. Тяжело взламывать, тяжело играть. Они просто разрушают и всё. Нам пока тяжело вскрывать такую оборону. Надо или дальним ударом, или как-то ещё… Сейчас подумаем, за счёт чего будем их вскрывать", - отметил футболист.

На данный момент "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 балла. "Динамо" с 29 очками занимает 12 позицию.

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