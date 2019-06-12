Дзюба - о матче с Кипром: "С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко"

Капитан сборной России Артём Дзюба поделился эмоциями после победного матча квалификации Евро-2020 против Кипра.

"Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжёлая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше всё решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли забить. Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, всё болит. Главное, что три очка, идём дальше", - сказал Дзюба.

Напомним, что сборная России три дня назад разгромила Сан-Марино со счётом 9:0, а в поединке с Кипром выиграла 1:0.

В четырёх турах национальная команда набрала 9 очков и занимает второе место в своей отборочной группе вслед за Бельгией.

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