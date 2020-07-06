Дзюба - о матче с "Краснодаром": "Самый тяжелый матч в карьере. Я чуть не проблевался"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победный матч 26-го тура РПЛ с "Краснодаром" (4:2). Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно оформил чемпионство России.

"Это самый тяжелый матч в моей карьере. Маге Оздоеву вообще плохо стало. Если честно, я минут 15 просто лежал в холодных полотенцах. Меня укутали всего, я ничего не слышал, лед под головой.

В первом тайме мне так плохо было, честно. Я думал, что это то ли солнечный, то ли тепловой удар. Мне было ужасно. Я так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне.

Что касается гола с пенальти, то я даже не помню. Я просто разбежался… Помню, что Сафонов подошел и говорит: "Че это ты поменял удар?" А я говорю: "Мне так плохо было, я просто бил по мячу".

Отметим, Дзюба выиграл пятый трофей с "Зенитом".

"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз питерцы брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

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