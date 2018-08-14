Дзюба о матче с минским "Динамо": "Соперник раздухарился, но мы ещё повоюем"
Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал о настрое на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".
"Мы повоюем - это точно. "Динамо" - молодцы, для нас это была определённая пощёчина. Проблема ещё и в том, что было бы больше шансов, если бы на стадионе "Санкт-Петербург" или моём любимом "Петровском" было много болельщиков. Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане придётся немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон: соперник как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 - это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не сдадимся" - цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.
Напомним, что матч "Зенит" - "Динамо Минск" состоится 16 августа в 20:00 мск.
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