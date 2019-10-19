Дзюба о матче с "Ростовом": "Зенит" продемонстрировал свою мощь"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба подвел итоги матча с "Ростовом" (6:1).

Напомним, что в матче Дзюба оформил хет-трик и отдал две голевые передачи.

"Показали силу нашей команды. "Ростову" нужно разобрать свои ошибки, а "Зенит" продемонстрировал свою мощь. Этот результат не отображает наше тотальное превосходство над ними. Просто в настоящее время "Зенит" играет лучше.

Я довольствуюсь не только голами, но и передачами. В сборной я один, в "Зените" - совершенно другой. Сейчас я просто кайфую от игры", - заявил Дзюба.

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