Дзюба - о незасчитанном голе: "Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол"

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Дзюба - о незасчитанном голе: "Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал, что думает о незасчитанном голе в матче 10-го тура РПЛ с "Рубином" (5:0).Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 31-летний футболист забил 6-й гол в матче в компенсированное время, однако после просмотра VAR мяч отменили из-за офсайда.

"Умолял Сергея Карасёва засчитать гол, потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая комбинация. Потрясающая комбинация. Но всё-таки не засчитали. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, ну как всё было разыграно!

Я вообще расстроен. Считаю, что нужно ввести этот гол в клуб Федотова. Его нужно засчитать, это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Пожалуйста", - сказал Дзюба.

"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 10 баллами расположился на 10 позиции.

В 10 матчах за "Зенит" в этом сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

А еще: Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ| http://soccernews.ru
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