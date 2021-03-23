Дзюба - о новой форме сборной: "Будет молодить таких ребят, как я и Жирков"

Теги артём дзюбаюрий жирковроссия

Дзюба - о новой форме сборной: "Будет молодить таких ребят, как я и Жирков"Фото: teamrussia
Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о новой форме национальной команды.

"Невозможно забыть это ощущение и всегда хочется надевать футболку сборной России. Каждый раз, когда надеваю футболку сборной России и выхожу на футбольное поле и слышу гимн – по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол.

Новая форма очень простая. И, мне кажется, новая и свежая форма будет молодить таких ребят, как я и Юрий Валентинович Жирков", – сказал Дзюба.

Напомним, Дзюбе – 32 года, Жиркову – 37 лет.

В новой форме сборная будет играть на выездных матчах отбора ЧМ-2022 и на Евро-2020.

Читать также: Сборная России представила новую форму (фото) | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эрлинг Холанд: "Предстоит еще много работы, чтобы добраться до Месси и Роналду"

Эрлинг Холанд: "Предстоит еще много работы, чтобы добраться до Месси и Роналду"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов