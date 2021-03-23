Дзюба - о новой форме сборной: "Будет молодить таких ребят, как я и Жирков"

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Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о новой форме национальной команды.

"Невозможно забыть это ощущение и всегда хочется надевать футболку сборной России. Каждый раз, когда надеваю футболку сборной России и выхожу на футбольное поле и слышу гимн – по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол.

Новая форма очень простая. И, мне кажется, новая и свежая форма будет молодить таких ребят, как я и Юрий Валентинович Жирков", – сказал Дзюба.

Напомним, Дзюбе – 32 года, Жиркову – 37 лет.

В новой форме сборная будет играть на выездных матчах отбора ЧМ-2022 и на Евро-2020.