Дзюба - о победе в Суперкубке России: "Трофеи не пахнут"

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Дзюба - о победе в Суперкубке России: "Трофеи не пахнут"

Капитан питерского "Зенита" Артём Дзюба высказался после матча за Суперкубок России против "Локомотива", в котором его команда выиграла третий трофей за месяц.

"Безумно приятно, честно. Это восхитительные эмоции. Тем более "Локомотив", пожалуй, самый неудобный соперник. Хорошо они сегодня играли, мы выжидали и забили два гола. Но, как обычно у нас, мы не умеем без приключений. Вместо того чтобы спокойно 2:0 довести, мы пропустили гол и началась такая нервозная игра, можно сказать. Но хорошо, что так всё закончилось. Поэтому главное - совершить, в историю попасть. Трофеи не пахнут", - сказал Дзюба.

Ранее "сине-бело-голубые" выиграли чемпионство и Кубок России.

Что касается победы в Суперкубке, то она стала для "Зенита" пятой в истории. Больше только у ЦСКА (7).

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