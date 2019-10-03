Дзюба - о травме: "Парень из "Бенфики" лося хорошенького коленом зарядил"

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Дзюба - о травме: "Парень из "Бенфики" лося хорошенького коленом зарядил"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал своё повреждение, полученное в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики" (3:1).

"В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лёдика вот набрал, буду восстанавливаться", - сказал 31-летний футболист.

В текущем сезоне в активе Дзюбы 14 матчей, в которых он отличился 6 голами и 6 ассистами.

В поединке с "Бенфикой" форвард открыл счёт и, несмотря на сильный ушиб, провёл на поле все 90 минут.

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