Дзюба - о травме: "Парень из "Бенфики" лося хорошенького коленом зарядил"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал своё повреждение, полученное в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики" (3:1).

"В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лёдика вот набрал, буду восстанавливаться", - сказал 31-летний футболист.

В текущем сезоне в активе Дзюбы 14 матчей, в которых он отличился 6 голами и 6 ассистами.

В поединке с "Бенфикой" форвард открыл счёт и, несмотря на сильный ушиб, провёл на поле все 90 минут.

Не пропустите: Семак озвучил диагнозы Смольникова и Дзюбы. | http://soccernews.ru