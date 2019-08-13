Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football рассказал, почему никогда не будет игроком "Спартака".

"Меня часто партнеры по команде и друзья спрашивают: "А если бы тебя реально позвали в "Спартак", ты пошел бы?" Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Тем более, что я ушел достойно, никого не предавал, не оскорблял. Не праздновал голы в ворота "Спартака" и не буду", - сказал Дзюба.