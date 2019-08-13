Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"

1 Теги артём дзюбазенит санкт-петербургспартак москва

Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью ютуб-каналу Рашен Football рассказал, почему никогда не будет игроком "Спартака". 

"Меня часто партнеры по команде и друзья спрашивают: "А если бы тебя реально позвали в "Спартак", ты пошел бы?" Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Тем более, что я ушел достойно, никого не предавал, не оскорблял. Не праздновал голы в ворота "Спартака" и не буду", - сказал Дзюба.

Ранее Дзюба в инстаграме опубликовал яркие фото Слуцкого.

После 5 туров РПЛ Дзюба забил 4 гола и сделал 3 ассистов.

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Комментарии

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Аден

артемон, нах об этом думки думать, ну нах ты нужен Спартаку.

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