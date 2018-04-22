Дзюба об игре против "Зенита": "Потрясающий матч, я просто безумно счастлив"

Форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал сегодняшнюю ничью своей команды с питерским "Зенитом".

"Потрясающий матч. Триллер, драма, фантастика - все вместе. Крутая игра. Рады, что отыгрались, но думали, что должны победить. Если бы не это не совсем объективное удаление… Но учитывая, что мы проигрывали 2:3, наверное, ничья - более закономерный результат. Что касается моего гола, то я плохо помню, что там произошло. Я просто безумно счастлив, вот и все", - цитирует 29-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, "Зенит" потерял очки в Туле. | soccernews.ru