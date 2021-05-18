Дзюба - об игроках "Спартака": "Какие же они симулянты! От любого дуновения падают и визжат"
Фото твиттер Sportbox / Автор неизвестен
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба подверг критике футболистов московского "Спартака".
"Какие же они симулянты! Ну это реально так. Это правда. Понимаю, что Тедеско их всех накачивает. Это шоу определённое, да. Но когда они в игре от любого дуновения ветра падают, визжат, кричат... Мы просто от этого устали. Соболев – это отдельный вид искусства, как он падает. Когда говорят, что я падаю, - это прямо оскорбление. Реально пощёчина.
Один раз меня Жиго прямо покорил, когда взял мой локоть и ударил себя. Я реально стою и думаю: "Так, стоп, ВАР же есть". Рефери стоит, по-моему, Иванов был, он говорит: "Я всё вижу". Я говорю: "Понимаешь, я его не трогал". Он говорит: "Я видел. Сам в шоке". Ну ты покажи ему жёлтую карточку. А если бы не было ВАР, мне потом доказывать", - пожаловался Дзюба.
Стоит отметить, что форвард является воспитанником "Спартака". Он не стал продлевать контракт с "красно-белыми" и ушёл в "Зенит" в 2015 году.
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