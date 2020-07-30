Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

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Дзюба - об имитации секса в раздевалке: "Азмун сказал, что ему понравилось"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба дал развёрнутый комментарий о скандале со сливом из раздевалки команды провокационного видео после чемпионского матча с "Краснодаром".

Напомним, что 31-летний футболист имитировал гомосексуальный контакт с иранским одноклубником Сердаром Азмуном.

"Не было никакого посыла, это просто дебильная футбольная шутка среди мужиков. Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры. Во многих коллективах, где собирается много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: "Что за дичь!". Но в тот момент это было смешно и забавно. Нет там посыла никакого - просто дебильная вещь, которая не должна была выходить наружу. Всё. В этом весь прикол.

Меня поразило, что в Иране это восприняли намного спокойнее, чем у нас. Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, смеялся, что ему ребята звонили, они ржали. Но только у нас началось всеобщее осуждение... Понятно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены. Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: "Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось". Это было очень забавно, разрядило атмосферу. Но у многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную", - сказал Дзюба.

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"Зенит" объявил о продлении контракта с Дзюбой

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