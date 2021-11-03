Дзюба обнялся с Кьеллини после окончания матча "Ювентус" - "Зенит" (фото)

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обнялся с защитником туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини по окончании матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболисты встретились в подтрибунном помещении и перебросились парой фраз.

Напомним, что "Ювентус" обыграл "Зенит" со счетом 4:2. Кьеллини остался в запасе, а Дзюба вышел на поле на 74-й минуте и в компенсированное время отдал голевой пас на Сердара Азмуна.

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