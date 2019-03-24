Дзюба обошел Карпина в списке лучших бомбардиров отечественного футбола

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поднялся на 19-ю строчку в Клубе Григория Федотова.

В матче против Казахстана (4:0) Дзюба забил 144-й гол в своей карьере и обошел по этому показателю Валерия Карпина, Эдуарда Стрельцова и Автандила Гогоберидзе.

Отметим, что Клуб Федотова - это символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

Топ-5 в этом клубе составляют Олег Блохин (319 голов), Олег Протасов (245), Александр Кержаков (226), Роман Павлюченко (187) и Олег Веретенников (185).

Читайте также: Дзюба прервал безголевую серию. | http://soccernews.ru