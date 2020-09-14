Дзюба обошел Кержакова по двум показателям
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба по двум показателям обошел бывшего форварда петербургского клуба Александра Кержакова.
После матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:1) Дзюба, набрав 199 очков по системе "гол+пас" (120 голов и 79 результативных передач), опередил Кержакова (198). Дзюба вышел на второе место, уступая только бывшему полузащитнику московского "Локомотива" Дмитрию Лоськову (275).
Кроме того, Дзюба обошел Кержакова по числу матчей в чемпионате России - 341 против 340. Данный результат является 21-м в истории турнира. Рекордсменом является бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22