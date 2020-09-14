Дзюба обошел Кержакова по двум показателям

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Дзюба обошел Кержакова по двум показателям

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба по двум показателям обошел бывшего форварда петербургского клуба Александра Кержакова.

После матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:1) Дзюба, набрав 199 очков по системе "гол+пас" (120 голов и 79 результативных передач), опередил Кержакова (198). Дзюба вышел на второе место, уступая только бывшему полузащитнику московского "Локомотива" Дмитрию Лоськову (275).

Кроме того, Дзюба обошел Кержакова по числу матчей в чемпионате России - 341 против 340. Данный результат является 21-м в истории турнира. Рекордсменом является бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489).

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