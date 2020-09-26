Дзюба обошел легенду "Спартака" в списке лучших бомбардиров
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба опередил легендарного форварда московского "Спартака" Никиту Симоняна по числу голов за историю СССР и России.
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (6:0) Дзюба сделал хет-трик и теперь на его счету стало 185 голов во всех турнирах. Экс-спартаковец забил за свою карьеру 183 мяча. По этому показателю форвард "Зенита" догнал бывшего бомбардира "Ротора" Олега Веретенникова (185).
Лидером является бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин, который забил 319 голов. Второе место занимает экс-форвард киевского "Динамо" и "Днепра" Олег Протасов (245). В первую тройку также входит бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков (226).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22