Дзюба обошел Пугачеву и Бузову в рейтинге топ-российских персон в 2019 году
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занял 20-е место в рейтинге топ-российских персон в 2019 году по версии "Медиалогии".
Дзюба упоминался в российских СМИ 102 234 раза. Футболист опередил таких известных персон, как певцы Алла Пугачева, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. В топ-30 вошли еще два игрока, которые почти весь год провели в тюрьме. Это нападающий "Зенита" Александр Кокорин (23-е место, 95 307 сообщений) и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев (28-е место и 90 356 сообщений).
Топ-10 рейтинга российских персон в 2019 году выглядит так:
1. Владимир Путин (3 178 126)
2. Дмитрий Медведев (666 263)
3. Дмитрий Песков (304 038)
4. Сергей Собянин (253 939)
5. Сергей Лавров (213 293)
6. Александр Беглов (198 440)
7. Алексей Навальный (169 072)
8. Вячеслав Володин (160 927)
9. Андрей Воробьев (143 110)
10. Сергей Шойгу (128 723)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15