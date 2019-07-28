Дзюба обошел Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба благодаря голу в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" (2:0) вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Форвард отметился 103-м голом в карьере в РПЛ, обойдя своего нынешнего тренера Сергея Семака. Ближайшим конкурентом Дзюбы является Роман Павлюченко, на счету которого 104 гола.

Больше забили только: Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

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