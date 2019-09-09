Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем с Казахстаном

Теги артём дзюбароссияказахстан

Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем с Казахстаном

Капитан сборной России Артём Дзюба в инстаграме написал обращение к фанатам перед матчем сборной России с Казахстаном в рамках отбора на евро-2020.

"В понедельник важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил", - написал Дзюба.

Матч Россия - Казахстан пройдет сегодня, 9 сентября на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45. Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

Не пропустите: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"

Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов