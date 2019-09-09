Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем с Казахстаном

Капитан сборной России Артём Дзюба в инстаграме написал обращение к фанатам перед матчем сборной России с Казахстаном в рамках отбора на евро-2020.



"В понедельник важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил", - написал Дзюба.

Матч Россия - Казахстан пройдет сегодня, 9 сентября на стадионе "Калининград". Начало - в 21:45. Смотрите онлайн видеотрансляцию матча на Soccernews.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

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