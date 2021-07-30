Дзюба обратился к болельщикам после начала сезона

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сделал обращение к болельщикам после старта сезона-2021/2022.

"Всем хорошего дня и солнечного настроения! Все, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за все-все, а то так можно уйти не туда. Я снова все тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Попереживали и хватит", — сказал Дзюба в сториз своего инстаграма.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" два матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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