Дзюба обратился к болельщикам после победы над "Лионом"

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Дзюба обратился к болельщикам после победы над "Лионом"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба после матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Лиона" поблагодарил болельщиков.

"Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!" - написал футболист в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Напомним, что "Зенит" на своем поле обыграл "Лион" со счётом 2:0, а победный гол в свой актив записал как раз Дзюба.

Между тем, на прошлой неделе предположительно фанаты "Спартака" дважды нецензурно оскорбляли нападающего на футбольных стадионах в Сан-Марино и Екатеринбурге.

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