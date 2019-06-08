Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба в преддверии матча третьего тура квалификации Евро-2020 против Сан-Марино призвал болельщиков поддержать национальную команду.

"Сегодня - матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче", - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что матч Россия - Сан-Марино состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Саранске на "Мордовия Арене".

Ранее команды дважды встречались друг с другом. В обоих матчах россияне громили соперника (4:0, 7:0).

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