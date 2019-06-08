Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Теги артём дзюбароссиясан-марино

Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба в преддверии матча третьего тура квалификации Евро-2020 против Сан-Марино призвал болельщиков поддержать национальную команду.

"Сегодня - матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче", - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что матч Россия - Сан-Марино состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Саранске на "Мордовия Арене".

Ранее команды дважды встречались друг с другом. В обоих матчах россияне громили соперника (4:0, 7:0).

Не пропустите: Сборная России выбрала игровую форму на матч с Сан-Марино. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бердыев покинул базу "Рубина"

Бердыев покинул базу "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов