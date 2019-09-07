Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба записал видеообращение для болельщиков национальной команды.

Ролик опубликован в инстаграме футболиста.

"Всем привет! Нахожусь чуть-чуть на эмоциях после игры, не уснуть до утра, поэтому решил записать видеообращение. Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо вам за смс-ки, сообщения в Instagram, спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе и по телевизору.

Я очень вам благодарен, мы с ребятами честно сражались. Очень волнительный матч был и очень хотели порадовать всю страну своей победой. От лица всей команды выражаю вам благодарность за добрые слова. Мы безумно счастливы и вместе давайте двигаться дальше, вместе друг друга поддерживать, болеть и поменьше оскорблять и выливать грязь", - сказал Дзюба.

Напомним, что сборная России накануне вечером в гостях обыграла Шотландию со счётом 2:1.

Дзюба в этом матче забил один из голов и вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории национальной команды.

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