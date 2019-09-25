Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду во время матча квалификации Евро-2020 против Шотландии.

"10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на ЕВРО, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждём вас в "Лужниках"!" - написал Дзюба в инстаграме, прикрепив проморолик к поединку.

В шести турах квалификации сборная России набрала 15 очков и занимает второе место в отборочной группе, уступая только Бельгии.

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