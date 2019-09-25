Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Теги россияартём дзюбашотландия

Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду во время матча квалификации Евро-2020 против Шотландии.

"10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на ЕВРО, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждём вас в "Лужниках"!" - написал Дзюба в инстаграме, прикрепив проморолик к поединку.

В шести турах квалификации сборная России набрала 15 очков и занимает второе место в отборочной группе, уступая только Бельгии.

Не пропустите: Стало известно, за кого голосовали Черчесов и Дзюба при выборе лучшего футболиста года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы

Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов