Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Казахстаном

Капитан сборной России Артём Дзюба в инстаграме опубликовал видеообращение, адресованное болельщикам национальной команды.

Накануне вечером россияне добыли тяжелейшую победу над Казахстаном.

"Всем привет! Немножко по традиции: спасибо всем вам огромное за то, что на стадионе были и переживали за нас. Я знаю, что очень многие в барах, дома смотрели целыми компаниями. И, знаете, мне кажется, это самое прекрасное, что спорт, и в частности футбол, нас всех объединяет.

Мы тратим и испытываем эти эмоции - иногда положительные, иногда негативные. Но я прошу вас всех не переоценивать и не недооценивать нашу победу, потому что она была непростой, сейчас действительно очень трудно со всеми играть.

Я одно могу вам сказать: безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьёмся. Иногда получается лучше, иногда хуже, это жизнь, это футбол, но мы стараемся ради вас. Потому что футбол без вас - это не футбол. Спасибо огромное всем, всех обнимаю, доброй ночи и до встречи", - сказал Дзюба.

Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.

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