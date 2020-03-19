Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Нападающий питерского "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба записал видеообращение для болельщиков на фоне сложной ситуации с распространением в мире коронавируса.
"Дорогие мои, всем привет. В это непростое время хотелось бы всем пожелать терпения, чтобы сейчас мы все стали едины. Непростая ситуация, но нельзя поддаваться панике. Прежде всего, давайте соблюдать правила, они довольно простые. Как можно чаще мыть руки. Как можно меньше трогать своё лицо - это очень трудно, мы очень часто касаемся, чуть ли не сто раз в день, это проблема.
Стараемся избегать скоплений людей, особенно если видим признаки ОРВИ, и как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить, потому что мы все вместе несём определённую ответственность за себя и за других. Мы должны справиться с этой проблемой, всех призываю быть ответственными. Надеюсь, что скоро всё вернётся на круги своя, футбол снова вернётся на экраны и стадионы. Мы все вместе этого очень сильно ждём и надеемся, что это случится. Всем здоровья, берегите себя, удачи", - сказал Дзюба.
Артем Дзюба: «Мы все вместе несем ответственность за себя и за других»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 19, 2020
Обращение нападающего сине-бело-голубых к болельщикам pic.twitter.com/UejVa5o9ZU
Напомним, что из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
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