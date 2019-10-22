Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" перед матчем ЛЧ с "Лейпцигом"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в сторис в инстаграме обратился к болельщикам команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лейпцигом".

"В Лейпциге. Прилетели, заселились.

Завтра болейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой", - сказал Дзюба.

Завтра, 23 октября, "Зенит" сыграет в гостях с "РБ Лейпцигом" в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 19:55 (мск).

"Зенит" с 4 баллами возглавляет турнирную таблицу группы G.

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