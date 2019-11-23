Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сделал заявление для болельщиков после победы команды в матче 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1).
"Спасибо за поддержку и добрые слова! Всех с победой", - написал Дзюба в своем Instagram.
В этом матче форвард принес победу петербургскому клубу, забив решающий гол на 79-й минуте.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Канделаки обратилась к болельщикам, которые оскорбили Дзюбу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
-
"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
-
"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"
-
Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"
-
Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ
-
"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
Защитника "Рубина" увезли на скорой после матча с "Зенитом"
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
1
Карпин раскритиковал судейство в матче с "Динамо"
-
6
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
-
Моуринью прокомментировал свою первую победу с "Тоттенхэмом" в АПЛ
-
1
"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти
-
2
Вальверде пояснил плохую игру "Барселоны" в матче с "Леганесом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|17
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Арсенал Тула
|16
|19
|9
|Оренбург
|17
|19
|10
|Урал
|16
|19
|11
|Ахмат
|17
|18
|12
|Уфа
|16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|16
|13