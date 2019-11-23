Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"

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Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сделал заявление для болельщиков после победы команды в матче 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1).

"Спасибо за поддержку и добрые слова! Всех с победой", - написал Дзюба в своем Instagram.

В этом матче форвард принес победу петербургскому клубу, забив решающий гол на 79-й минуте.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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