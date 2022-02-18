Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после поражения от "Бетиса"
Фото твиттер "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поблагодарил за поддержку фанатов своей команды.
Напомним, что в четверг "сине-бело-голубые" дома уступили "Бетису" со счётом 2:3 в Лиге Европы. Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.
"Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить", - написал Дзюба в инстаграме, прикрепив видео своего гола в матче с "Бетисом".
Не пропустите: Дзюба порассуждал о шансах "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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