Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после поражения от "Бетиса"

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поблагодарил за поддержку фанатов своей команды.

Напомним, что в четверг "сине-бело-голубые" дома уступили "Бетису" со счётом 2:3 в Лиге Европы. Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.

"Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить", - написал Дзюба в инстаграме, прикрепив видео своего гола в матче с "Бетисом".

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