Дзюба обратился к хейтерам

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Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба призвал критикующих его людей отписаться от него в инстаграме.

"Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или ещё что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишите? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел.

Впереди сборная, очень интересный этап. Нам нужно объединиться, сплотиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к другу. Хватит столько злости выливать. Я этого никогда не пойму и не приму. Не уподобляйтесь всяким людям, которые злые, обиженные на жизнь и на себя, неудовлетворённые чем-то или кем-то - прежде всего, наверное, собой. Не надо радоваться чьим-то успехам или неуспехам. Все же мы падаем. Кто-то сдаётся, кто-то - нет. Но вставать надо с высоко поднятой головой. Всем позитива, улыбок, добра и удачи", - сказал футболист в опубликованном видеообращении.

В текущем сезоне 32-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 28 матчей, забил 15 голов и сделал 7 ассистов.

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