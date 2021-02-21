Дзюба обратился к теннисисту Медведеву, который проиграл в финале Australian Open

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Дзюба обратился к теннисисту Медведеву, который проиграл в финале Australian Open

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поддержал российского теннисиста Даниила Медведева, который в финале Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).

"Не расстраивайся, все нормально будет. Умничка в любом случае, Даня. Мы тобой гордимся. Иногда поражения – это предвестники больших побед. Третья ракетка мира. Думаю, ты еще выиграешь свой "Шлем" и, надеюсь, не один.

Джок, конечно, сегодня был очень хорош. Заберет корону у Джоковича рано или поздно. Все будет нормально", – сказал Дзюба в сторис своего Instagram.

33-летний Джокович выиграл Australian Open в девятый раз в своей карьере. 25-летний Медвдев во второй раз проиграл в финале турнира из серии "Большого шлема".

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